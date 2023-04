Strokovnjaki poudarjajo pomen sodelujočih robotov na več področjih

Ljubljana, 11. aprila - Sodelujoči roboti delujejo v interakciji z ljudmi, kar omogoča večjo varnost, učinkovitost in fleksibilnost delovnega mesta, so na današnjem predavanju poudarili profesorji z ljubljanske fakultete za elektrotehniko. Predstavili so potencialne koristi uporabe sodelujočih robotov, med drugim na področju industrije, kmetijstva in medicine.