Minister Poklukar v Kopru o migracijah

Koper, 11. aprila - Notranji minister Boštjan Poklukar je danes z delegacijo obiskal Koper in se z županom Alešem Bržanom pogovarjal predvsem o migracijah. Obiskal je tudi policijsko postajo za izravnalne ukrepe. Kot so sporočili z ministrstva, so se sogovorniki strinjali, da so varnostne razmere na območju dobre, tako kot tudi sodelovanje med občino in policijo.