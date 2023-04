V Mariboru 1. konferenca gastronomije in turizma

Maribor, 11. aprila - Mariborska obrtno-podjetniška zbornica je v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom danes na tamkajšnji višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem pripravila 1. konferenco gastronomije in turizma. Predsednik omenjene zbornice Marko Gorjak je ob tem opomnil, da gostinci in turistični delavci zadnja leta delujejo v času stalnih prilagajanj.