V Kopru 72 vlog za sofinanciranje zaščite pred motečimi vplivi pristanišča

Koper, 11. aprila - Mestna občina Koper je prejela 72 vlog na letošnji razpis za sofinanciranje ukrepov za omilitev motečih vplivov pristaniške dejavnosti v mestnem jedru. Približno 200.000 evrov, ki jih v ta namen prispeva Luka Koper, bodo namenili za zamenjavo oken, izolacijo zidov in streh, namestitev klimatskih naprav in podobne posege, so sporočili z občine.