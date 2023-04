Newyorške borze uvodoma neenotne

New York, 11. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli brez enotnega predznaka. Trgi čakajo na podatke o marčni inflaciji v ZDA, ki bodo objavljeni v sredo in bodo verjetno vplivali na naslednjo odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) glede obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.