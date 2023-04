Ljubljanska borza: Indeks pridobil skoraj odstotek

Ljubljana, 11. aprila - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na ljubljanski borzi pridobil 0,95 odstotka. Nad gladino so ga potisnile predvsem delnice NLB, Krke in Telekoma Slovenije. Vlagatelji so prvi dan po prazničnem premoru opravili za skoraj 1,54 milijona evrov poslov, največ z delnicami novomeškega farmacevta.