V newyorškem muzeju MoMA razstava risb Georgie O'Keeffe

New York, 12. aprila - V Muzeju moderne umetnosti (MoMA) je na ogled razstava ameriške umetnice Georgie O'Keeffe (1887-1986). Pod naslovom Georgia O'Keeffe: To See Takes Time se osredotoča na njene risarske serije na papirju. V njih je umetnica z ogljem, akvarelom, pastelom in grafitom raziskovala oblike in pojave - od abstraktnih ritmov do naravnih ciklov.