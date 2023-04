Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 4.)

Ljubljana, 11. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da bo Avstrija znova podaljšala nadzor na meji s Slovenijo, o pozivu italijanskega ministra za promet in infrastrukturo Mattea Salvinija Sloveniji o ponovnem sprejemu migrantov in o tem, da univerze v BiH želijo enakopraven status za njihove diplomante v Sloveniji in na Hrvaškem.