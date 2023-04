Univerze v BiH želijo enakopraven status za njihove diplomante v Sloveniji in na Hrvaškem

Banjaluka, 11. aprila - Rektorji univerz v Bosni in Hercegovini so od pristojnih oblasti danes zahtevali, naj čim prej odprejo vprašanje priznavanja visokošolskih diplom iz BiH v Sloveniji in na Hrvaškem. Nobena od obeh držav jih namreč ne priznava kot enakopravnih diplomam, pridobljenih na domačih fakultetah, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.