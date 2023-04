Za srebrni abonma madžarska umetnika Barnabas Kelemen in Mihaly Berecz

Ljubljana, 12. aprila - V srebrnem ciklu Cankarjevega doma (CD) bosta ob 19.30 v Gallusovi dvorani nastopila violinist Barnabas Kelemen in pianist Mihaly Berecz. Madžarska glasbenika dveh generacij v zadnjih letih navdušujeta kot komorni dvojec. Na spored sta uvrstila sonate za violino in klavir Wolfganga A. Mozarta, Mauricea Ravela in Franza Schuberta.