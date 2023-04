Na nacionalnem otroškem parlamentu tudi pozivi k izobraževanju in ozaveščanju otrok in odraslih o duševnem zdravju otrok in mladostnikov

Ljubljana, 11. aprila - Na 33. Nacionalnem otroškem parlamentu, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), so osnovnošolci izpostavili pomen duševnega zdravja, ki se po njihovih navedbah po epidemiji covida-19 slabša. Med drugim so pozvali k izobraževanju in ozaveščanju tako otrok kot učiteljev in staršev o duševnih težavah in njihovem preprečevanju.