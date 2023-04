Voznik z objestno vožnjo ogrožal promet

Celje/Slovenske Konjice, 11. aprila - Na območju Celja in Slovenskih Konjic je prejšnji teden 25-letni voznik z objestno vožnjo ogrožal udeležence cestnega prometa, povzročil prometno nesrečo, poškodoval policistko in policista ter poškodoval dve službeni vozili, so danes sporočili s Policijske postaje (PU) Celje.