V dobrodelni akciji Pisanka za Karolino zbrali 75.000 evrov za hudo bolno štiriletno deklico

Ljubljana, 11. aprila - V času praznikov so v društvu Viljem Julijan v okviru akcije Pisanka za Karolino zbrali 75.000 evrov za pomoč deklici Karolini, ki zaradi svoje redke bolezni potrebuje gensko zdravljenje. Zanjo so do sedaj zbrali že 675.000 evrov, za razvoj genskega zdravljenja pa bi bila potrebna dva milijona, so sporočili iz društva.