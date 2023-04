V projektu Izobraževanje na mejah človeškega o izziv novih tehnologij

Ljubljana, 11. aprila - V Ljubljani je danes potekala uvodna predstavitev ob začetku mednarodnega raziskovalnega projekta Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij. Strokovnjaki so na dogodku predstavili projekt in osvetlili njegovo aktualnost v trenutnih razmerah, ki jih narekujeta hiter tehnološki razvoj in potekajoča reforma šolstva v Sloveniji.