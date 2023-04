Akcija 40 dni brez alkohola dosegla precejšnje število ljudi

Ljubljana, 11. aprila - Organizatorji akcije 40 dni brez alkohola so z njeno letošnjo izvedbo zadovoljni. Kot pravijo, je akcija samo preko družbenih omrežij, kjer so objavljali zgodbe alkoholikov in njihovih svojcev, dosegla več kot 150.000 ljudi. Po izteku akcije pa še naprej pozivajo k odgovornemu in zmernemu ravnanju z alkoholom, so sporočili.