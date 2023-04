Mežica, 11. aprila - Tovarna akumulatorskih baterij Tab Mežica je prevzela 51 odstotkov nizozemske družbe R&W Batterijen in ustanovila novo družbo TAB Benelux. Kot so danes sporočili iz Taba, bodo s prevzemom družbe, s katero sodelujejo že skoraj 20 let, okrepili položaj v državah Beneluksa in Evropi.