Ajdovščino s pomočjo donacije ozelenilo več kot tisoč dreves in grmovnic

Ajdovščina, 12. aprila - Del donacije Iva in Taje Boscarol Občini Ajdovščina je bil namenjen ozelenitvi in novim zasaditvam dreves in grmovnic. Ta mesec zaključujejo spomladansko fazo sajenja novih rastlin, nadaljevala se bo z drugo fazo zasaditev trajnic v mestu ter dreves in grmovnic po krajevnih skupnostih v občini. Doslej so posadili 782 dreves in 538 grmovnic.