Za stanovanjska posojila za mlade dodeljenih še 70 milijonov evrov jamstvene kvote

Ljubljana, 11. aprila - Na drugo povabilo bankam k oddaji ponudb za dodelitev jamstvene kvote za stanovanjsko jamstveno shemo, ki ga je po zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade izvedla SID banka, so se odzvale BKS, Delavska hranilnica in NLB. Na njem so razdelili 70 milijonov državne jamstvene kvote.