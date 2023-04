Ljubljana, 11. aprila - Svojci pogrešajo 78-letno Natašo Marijo Petek iz Ljubljane. Nazadnje so jo videli v ponedeljek, okoli 12. ure na območju Ižanske ceste v Ljubljani. Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov, srednje postave, ima rjave oči in temne lase, ki ji segajo čez ramena, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.