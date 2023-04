Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 11. aprila - Nevarnost snežnih plazov je trenutno nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov zmerna, druge stopnje, nižje pa majhna, prve stopnje. Nevarna so zlasti strma pobočja z napihanim snegom, ki so na različno usmerjenih pobočjih. Tam lahko pod večjo obremenitvijo sprožite snežni plaz kložastega snega, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ob otoplitvi se iz sten in grap lahko pojavljajo manjši do srednji veliki plazovi nesprijetega snega. Nižje je snežna odeja povečini stabilna in dobro preobražena. Vetru izpostavljene lege so spihane do stare podlage.

Ob koncu tedna so bile v gorah pogoste snežne plohe. Na trdo in ponekod poledenelo podlago je zapadlo od 10 do 30 centimetrov suhega snega, ki ga je v noči na ponedeljek na izpostavljenih legah prenašal okrepljen severovzhodni veter. V ponedeljek se je razjasnilo, nov sneg se je ponekod ojužil in ponekod tudi splazil, nastala je skorja. Danes se je otoplilo; temperaturna meja 0 stopinj Celzija je trenutno na nadmorski višini okoli 2300 metrov, vendar se nov sneg zaradi oblačnega vremena v visokogorju še ni začel preobražati. Snežna odeja je na spihanih mestih trda in poledenela. Nižje so razmere bolj pomladanske, snežna odeja se je ojužila.

Danes popoldne se bo sprva jasnilo, proti večeru se bo znova pooblačilo. Zvečer se bodo pojavljale krajevne plohe. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Sprva bo pihal šibak do zmeren zahodni do severozahodni veter, zvečer bo zapihal severovzhodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 5, na 2500 metrih okoli -2 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma oblačno in megleno. Predvsem dopoldne bodo možne rahle padavine. Pihal bo šibak južni do jugozahodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 3, na 2500 metrih okoli -3 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno in megleno z močnim sneženjem. Meja sneženja se bo zjutraj ali dopoldne spustila do alpskih dolin. Ob sneženju bo sprva pihal zmeren jugozahodnik, popoldne bo zapihal severovzhodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 0, na 2500 metrih okoli -4 stopinj Celzija. V petek bo sneženje oslabelo. Še bo oblačno in megleno. Veter bo šibak. Nekoliko hladneje bo, temperatura na 1500 metrih bo okoli -1, na 2500 metrih okoli -8 stopinj Celzija.

Snežne in plazovne razmere se v sredo še ne bodo bistveno spremenile, zaradi odjuge lahko nastane kakšen snežni plaz južnega snega. V četrtek se pričakuje obilnejše sneženje, do večera lahko zapade od 40 do 80 centimetrov snega, največ na območju Julijskih Alp. Od četrtka zvečer do petka zvečer pa še od 10 do 30 centimetrov. Nevarnost snežnih plazov se bo izrazito povečala in bo nad 1500 metrov najmanj znatna (precejšnja), tretje stopnje.