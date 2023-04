Izbruh vulkana s pepelom prekril ruski polotok Kamčatka

Moskva, 11. aprila - Vulkan Šiveluč je danes izbruhnil in s pepelom prekril obsežno območje polotoka Kamčatka na ruskem Daljnem vzhodu, kar lahko ogrozi letalski promet na območju in ohromi več vasi. Vulkanologi so objavili rdeče opozorilo za letala, ruske letalske oblasti pa so pozvale posadke k spremljanju meteoroloških podatkov.