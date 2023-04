Slovenske rokometašice danes na Kodeljevem z Italijankami

Ljubljana, 12. aprila - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je levji delež na poti do letošnjega svetovnega prvenstva med 30. novembrom in 17. decembrom na Danskem, Norveškem in Švedskem opravila pred dnevi v Chietiju. Po zmagi nad Italijo z 31:25 jo danes v hramu slovenskega rokometa na Kodeljevem čaka še povratna tekma, ki se bo pričela ob 17.30.