Ljubljanska borza skrajšani teden začela z rastjo

Ljubljana, 11. aprila - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se prvi dan skrajšanega trgovalnega tedna višajo, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,37 odstotka. Največ zanimanja je za delnice Krke in NLB, slednje so s skoraj dvoodstotno rastjo na čelu tistih, ki indeks potiskajo navzgor.