Vrednost industrijske proizvodnje februarja manjša

Ljubljana, 11. aprila - Vrednost industrijske proizvodnje se je februarja v primerjavi z januarjem zmanjšala za 3,7 odstotka. Najbolj je upadla v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, in sicer za 21,3 odstotka. Povečala se je le pri izdelkih za investicije, in sicer za tri odstotke, je danes objavil statistični urad.