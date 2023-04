Cesta Spodnja Idrija-Godovič zaradi del naslednji dve nedelji zaprta

Na odseku od Cestne baze Idrija do približno 500 metrov pred galerijo Jelični vrh bodo dela predvidoma izvajali 16. in 23. aprila med 7. in 17. uro, so sporočili z direkcije za infrastrukturo. V primeru slabega vremena jih bodo izvedli 14. in 21. maja.

Kot so pojasnili, je popolna zapora potrebna zaradi odstranjevanja labilnih blokov z brežine, sečnje dreves ter helikopterske montaže podajno lovilnih sistemov.

Za osebna vozila, avtobuse in tovorni promet do 7,5 tone bo promet voden po lokalnih cestah Idrija-Rebro-Dole-Godovič ter Mravljišče-Veharše-Godovič, za tovorna vozila nad 7,5 tone pa po avtocesti Ljubljana-Nova Gorica.

Direkcija se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje in strpnost.