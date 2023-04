V občini Trebnje v nesreči s štirikolesnikom umrla oseba

Trebnje, 11. aprila - V naselju Korita v občini Trebnje je v ponedeljek nekaj minut pred 21. uro voznik s štirikolesnikom zapeljal čez oporni zid in se prevrnil. Kraj nesreče so zavarovali in razsvetlili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Trebnje. Voznik je na kraju nesreče podlegel poškodbam, poroča center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.