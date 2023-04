Roto Slovenija prevzel kanadskega proizvajalca kajakov

Puconci, 11. aprila - Družba Roto Slovenija je prevzela kanadsko podjetje za proizvodnjo kajakov Delsyk Kayak. Posel vključuje celotno proizvodnjo in blagovno znamko. Kot so danes sporočili iz pomurskega podjetja, so s tem postali podjetje z največjo ponudbo kajakov in kanujev na svetu.