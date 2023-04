V Moderni galeriji bodo podelili Jakopičevo nagrado in priznanji

Ljubljana, 12. aprila - V Moderni galeriji bodo drevi podelili najvišje nacionalne nagrade za likovno in vizualno umetnost, nagrado in priznanji Riharda Jakopiča. Dobitnik nagrade Riharda Jakopiča za leto 2023 je slikar Staš Kleindienst, priznanji Riharda Jakopiča bosta prejela ustvarjalka na področju intermedijske umetnosti Maša Jazbec in slikar Mitja Konić.