Umrl kitarist skupine Abba Lasse Wellander

Stockholm, 11. aprila - V starosti 70 let je konec minulega tedna umrl kitarist švedske pop skupine Abba Lasse Wellander. Skupino Abba je spremljal na več njenih albumih in turnejah od 70. let dalje. Mednarodna javnost jih je spoznala leta 1974, ko so s pesmijo Waterloo zmagali na tekmovanju za pesem Evrovizije.