Na čelu Nuklearne elektrarne Krško Gorazd Pfeifer

Krško, 11. aprila - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) je predsednika uprave Staneta Rožmana, ki je nuklearko vodil 34 let, danes nasledil Gorazd Pfeifer. Ta je bil pred tem vodja proizvodnje Neka. Skupaj s članom uprave Sašom Medakovićem je skladno z zakonskimi določili in standardi jedrske industrije zdaj odgovoren za vodenje te elektrarne in poslovanje družbe.