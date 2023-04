Nafta dražja

Singapur, 11. aprila - Nafta se je v današnjem azijskem trgovanju podražila. Rast cen spodbuja napoved Organizacije držav izvoznic nafte (Opec) in nekaterih drugih proizvajalk na čelu z Rusijo, ki tvorijo skupino Opec+, da bodo znižale proizvodnjo, hkrati pa so iz ZDA prejšnji teden poročali, da so se zaloge črnega zlata tam znižale.