Strelska reprezentanca pred novimi izzivi v Južni Ameriki

Ljubljana, 11. aprila - Sedemčlanska slovenska strelska reprezentanca bo v ta teden nastopila na letošnji četrti tekmi svetovnega pokala v zračnem in malokalibrskem orožju v Peruju. V Limi bodo slovenske barve zastopali Živa Dvoršak, Klavdija Jerovšek, Urška Kuharič, Sonja Benčina in Urška Hrašovec ter Rajmond Debevec in Robi Markoja.