Leicester do konca sezone s Smithom

Leicester, 11. aprila - Nekdanji angleški nogometni prvak Leicester bo do konca sezone igral pod vodstvom novega glavnega trenerja Deana Smitha, so sporočili iz otoškega kluba. Pomočnika 52-letnega Smitha bosta nekdanji zvezdnik Chelseaja in kapetan angleške reprezentance John Terry in Craig Shakespeare, nazadnje pomočnik trenerja pri Norwichu.