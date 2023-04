Bridges edini v ligi NBA s 83 nastopi, redni del v znamenju rekordov

New York, 11. aprila - Šestindvajsetletni Američan Mikal Bridges iz Brooklyn Nets je edini košarkar lige NBA, ki je v rednem delu sezone zbral 83 nastopov. To je mogoče, ker je prestopil iz Phoenix Suns v Brooklyn Nets in sta obe ekipi odigrali različno število tekem. Sicer pa Bridges za zdaj v karieri še ni izpustil niti ene tekme; ta čas je pri številki 391.