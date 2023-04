New York, 10. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo. Delnice na Wall Streetu so v ponedeljek končale večinoma višje in se otresle zgodnje šibkosti pred ključnimi podatki o inflaciji in bančnih dobičkih v prihodnjih dneh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.