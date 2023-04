Rekordno število gledalcev v rednem delu sezone NBA

New York, 10. aprila - Severnoameriška košarkarska liga NBA je v sezoni 2022/23 postavila zgodovinske rekorde po številu gledalcev, povprečnem obisku, razprodanosti in zasedenosti, so danes sporočili iz lige. Po poročanju ameriških medijev pa je Minnesota Timberwolves suspendirala Rudyja Goberta za eno tekmo zaradi boksanja soigralca.