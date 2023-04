Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 4.)

Ljubljana, 10. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o snežnem plazu na Mali Mojstrovki, ki je v soboto odnesel sedem ljudi, tri osebe so bile huje poškodovane, smrtnih žrtev ni, vse pa so po sedmih urah rešili in oskrbeli v bolnišnici. Poročale so tudi o razstavi oldtimerjev na Evropskem trgu v Zagrebu, ki so se ga udeležili tudi Slovenci.