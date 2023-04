Nepomnjaščiju druga partija v boju za naslov svetovnega prvaka

Astana, 10. aprila - Ruski šahist Jan Nepomnjaščij je zmagal v drugi partiji svetovnega prvenstva v kazahstanski Astani proti Kitajcu Ding Lirenu. Ding je danes odstopil po treh urah in pol igre in 29 potezah. Po dveh partijah Rus vodi za eno točko, saj se je prvi dvoboj med drugim in tretjim igralcem sveta na 49. SP v nedeljo končal z remijem.