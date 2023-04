Odvetnika za človekove pravice na Kitajskem obsojena na dolge zaporne kazni

Peking, 10. aprila - Ugledna kitajska odvetnika za človekove pravice so na Kitajskem obsodili na več kot deset let zapora, sta danes sporočili skupina zagovornikov in žena enega od njiju. Xu Zhiyong in Ding Jiaxi sta bila na procesih za zaprtimi vrati obsojena zaradi spodkopavanja državne oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.