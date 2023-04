Pri Mozirju nepravilno prehiteval, povzročil nesrečo in pobegnil

Mozirje, 10. aprila - Policisti so v nedeljo nekaj po 17. uri na regionalni cesti Mozirje-Nazarje obravnavali prometno nesrečo z lažjimi poškodbami. Do nesreče je prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja ob koncu naselja Mozirje, pri čemer je 43-letni povzročitelj po trčenju peš pobegnil s kraja nesreče, so sporočili s Policijske uprave Celje.