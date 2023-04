V Kočevju roparji od moškega v vozilu z grožnjami zahtevali denar

Kočevje, 10. aprila - Policisti so bili v nedeljo nekaj pred 21. uro obveščeni o ropu v Kočevju. Oškodovan je bil moški, do katerega so, ko je sedel v vozilu, pristopili trije moški in z grožnjami od njega zahtevali denar. Ko jim je izročil manjšo vsoto, so pobegnili s svojim vozilom. Policisti jih še iščejo.