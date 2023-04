Boston postavil rekord lige NHL po številu zmag

New York, 10. aprila - Hokejisti Boston Bruins so dobili 63. tekmo to sezono v ligi NHL in s tem postavili nov rekord tekmovanja po številu zmag v rednem delu. Na preostalih dveh tekmah lahko izboljšajo še 47 let star rekord Detroit Red Wings po številu točk. Imajo jih 131, rekord pa je 132.