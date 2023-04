Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 10. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo zaradi prireditve cesta Podrošt-Češnjica zaprta v Železnikih od 15. do 16. ure. Prav tako bodo v Novem mestu med 8. in 18. uro zaprte številne lokalne ceste zaradi Novomeškega teka. Zapore bodo trajale do ene ure.