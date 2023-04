Dragić in Čančar dobro razpoložena zadnji dan rednega dela

New York, 10. aprila - V košarkarski ligi NBA je konec rednega dela. Dallas Mavericks in Luka Dončić so končali sezono, Milwaukee Bucks Gorana Dragića je s 70,7 odstotno učinkovitostjo najboljša ekipa rednega dela, Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem pa je zasedel prvo mesto na zahodu.