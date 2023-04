Danes v Antalyi najprej na vrsti telovadci

Antalya, 11. aprila - Z današnjimi kvalifikacijami telovadcev se v Antalyi začenja evropsko prvenstvo v moški in ženski športni gimnastiki. Do nedelje se bo za 14 kompletov kolajn borilo 321 telovadcev iz 39 držav, med njimi tudi šesterica Slovencev. Danes kvalifikacije čakajo Luko Bojanca, Anžeta Hribarja in Kevina Buckleyja.