Poraz Dragićevega Milwaukeeja ob koncu rednega dela

Toronto, 9. aprila - Košarkarji Milwaukee Bucks so redni del sezone v severnoameriški ligi NBA končali z gostovanjem pri Toronto Raptors. Najboljša ekipa sezone je v Kanadi izgubila s 105:121 in sezono končala na vrhu z 58 zmagami in 24 porazi. Goran Dragić je za poražence prispeval 14 točk.