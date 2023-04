Vreme: Ponoči se bo oblačnost trgala, pričelo se bo jasniti

Ljubljana, 9. aprila - Ponoči se bo oblačnost trgala. Zjutraj bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, ob morju okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo povečini sončno, v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Šibka burja bo do večera povsod ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo spustila pod 1000 metri nadmorske višine.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in severnim Balkanom se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. Od severovzhoda doteka k nam razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme, ob severnem Jadranu bo še pihala šibka burja.