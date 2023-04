Na območju Velenja potekala prodaja hladnega orožja

Velenje, 9. aprila - Velenjski policisti so v zadnjih dneh pridobili podatke o prodaji hladnega orožja, t. i. bokserjev, v eni izmed trgovin na območju Velenja. V sodelovanju z inšpektorjem Inšpektorata RS za notranje zadeve so v trgovini opravili nadzor ter zasegli deset kovinskih bokserjev in štiri nože na preklop z vgrajenimi kovinskimi bokserji.