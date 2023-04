V ruskem napadu v Zaporožju umrla oče in hčerka

Zaporožje, 9. aprila - V ruskem raketnem napadu na mesto Zaporožje sta ponoči umrla 50-letni moški in njegova 11-letna hčerka, so danes sporočile ukrajinske reševalne službe. 46-letno mater so reševalci potegnili iz ruševin, eksploziji ob udaru dveh raket pa sta poškodovali več okoliških objektov.