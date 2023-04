Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 9. aprila - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca bo na Primorskem. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo sredi dneva in popoldne krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem ob šibki burji do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, ki bo do večera povsod ponehala. Tudi drugod se bo delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 12 do 15, na Goriškem in ob morju do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in severnim Balkanom se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. Od severovzhoda doteka k nam razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo krajevne plohe. Ob severnem Jadranu bo deloma jasno in večinoma suho, pihala bo šibka burja. V ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme, ob severnem Jadranu bo še pihala šibka burja.

Biovreme: Danes bodo vremensko občutljivi še imeli značilne vremensko pogojene težave. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden.